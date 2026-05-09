MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'dan Anneler Günü mesajı

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Mucur, mesajında, annelerin sevgi, fedakarlık ve hoşgörüyle nesillerin yetişmesinde büyük rol üstlendiğini kaydetti.



Annelerin yalnızca aile içerisinde değil, toplumun şekillenmesinde de önemli görevler üstlendiğini belirten Mucur, Anneler Günü'nün annelere duyulan sevgi ve saygının ifade edildiği özel günlerden biri olduğunu ifade etti.



Annelerin hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğuna değinen Mucur, "Hayatlarını evlatlarına adayan, sevgisiyle nesilleri büyüten, hoşgörüsüyle topluma yön veren annelerimizin Anneler Günü'nü büyük bir coşku ve sevgiyle kutluyoruz. Annelerimiz, aile yapımızı ayakta tutan, değerlerimizi yaşatan ve mücadele azmini yeni kuşaklara taşıyan kahramanlardır. Onlar, toplumun temel direğidir." ifadelerini kullandı.



Vatan uğruna evlatlarını kaybeden annelerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Mucur, "Bu milletin bekası uğruna en kıymetli varlıklarını feda eden annelerimizin ellerinden öpüyorum. Onların vakur duruşu ve güçlü iradesi, hepimize örnek olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.



MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Anneler Günü kapsamında MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından 10 Mayıs Pazar günü Saat 19:00'da Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Mustafa Yıldızdoğan, Ali Kınık ve Burçe Bozkurt konser programına da vatandaşları davet etti.



