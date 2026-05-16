Milli Mücadele ruhunu yaşatan şehir: "Samsun"

RECEP BİLEK - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere çıktığı Samsun'da Milli Mücadele ruhu yaşatılıyor.





Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti.



Milli Mücadele dönemine ait izleri idari ve sosyal yapısında muhafaza eden Samsun, kurum ve yapılara verilen isimlerle tarihi sürekliliğini yaşatmaya devam ediyor.



Milli Mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla Engiz beldesinin ismi, 1987 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yeni ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında "19 Mayıs" adını aldı. 19 Mayıs ilçesi, Türkiye'nin adı rakamla başlayan tek yerleşim yeri olma özelliği taşıyor.



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ise Atatürk silüetini taşıyan tek kulüp olmasıyla "Atatürklü Arma" ile şehrin bağlılığını yeşil sahalara taşıyor.



İzmir Adliyesine 9 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu da her yıl mezun ettiği polislerle 19 Mayıs ruhunu yaşatıyor.



Samsun'da merkez ilçeler olan "İlkadım" ve "Atakum" ilçeleri, isimleriyle kurtuluş yolculuğunun her anını hafızalarda taze tutuyor.



Şehrin köklü eğitim kurumu olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), adını aldığı şanlı tarihe yakışır bilimsel başarılara imza atıyor.



Türkiye'nin "İstiklal madalyası" sahibi nadir şehirlerinden biri olan Samsun, bu onuru nesilden nesile aktarıyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Mart'ta açılışı yapılan "İstiklal Meydanı" da şehrin tarihi dokusuna yeni bir sembol kazandırarak Milli Mücadele vurgusunu güçlendiriyor.



Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının anısına Samsun halkı tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan Samsun Onur Anıtı, kentin sembolü konumunda bulunuyor.



Atatürk ile silah arkadaşlarını kente getiren Bandırma Vapuru'nun replikasının bulunduğu Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Atatürk'e ait eserlere ev sahipliği yaparak ziyaretçilerin o dönemi hissetmesini sağlıyor.



Samsun'daki pek çok kamu kurumu, özel işletme ve sosyal tesis "19 Mayıs" ve "İlkadım" isimlerini tercih ederek şehrin ruhunu günlük hayatın bir parçası haline getiriyor.



- "Samsun istiklal madalyası olan bir şehir"



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine, Samsun'un en önemli markasının "19 Mayıs" olduğunu söyledi.



Samsun Büyükşehir Belediyesinin armasında Atatürk'ün görselinin bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "Samsun'un en önemli, en merkez ilçesi İlkadım. 19 Mayıs isminde ilçemiz var. Yani Samsun'un 19 Mayıs ile ilişkisi çok yüksek." dedi.



Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin her yıl 600 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Doğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk çıktığı, kurtuluş meşalesini başlattığı yere Bandırma Vapuru'nu da taşıyoruz. 1-1,5 ay içerisinde karadan gencisiyle, yaşlısıyla o günkü ruhla taşımayı hedefliyoruz. Samsun, İstiklal Meydanı, Bandırma Vapuru ile istiklal madalyası olan bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından beratı imzalanmış 1924 yılında. İstiklal madalyamızı sergileyecek müzeyi de hayata geçiriyoruz." diye konuştu.



- "Samsun bir Atatürk, Milli Mücadele şehri olduğunu göstermek istemiştir"



OMÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ise Samsun'da Milli Mücadele ruhunun halen dipdiri ayakta olduğunu söyledi.



Samsun'un Milli Mücadele kazanıldıktan sonra 19 Mayıs tarihini "Gazi Günü" olarak kutladığını anlatan Çağlayan, "1926'dan 1934'e kadar Türkiye'de 19 Mayıs'ı 'Gazi Günü ' olarak kutlayan ilk ve tek şehir burasıdır. 1934'ten sonra 'Atatürk'ü Anma Günü' olarak bütün yurtta bayram halinde kutlanmaya başlayacaktır. Nihayetinde 'Gençlik ve Spor Bayramı' haline gelmesi 1938'de olacaktır. Yani Ankara'dan herhangi bir talimat gelmeden o dönemin belediyesi, dönemin yerel halkı Gazi'ye bağlılığını, sevgisiyle 19 Mayıs'ı 'Gazi Günü olarak etkinlikler yaparak kutlamaya başlamıştır." dedi.



Kentte 19 Mayıs ile ilgili pek çok kurum olduğuna işaret eden Çağlayan, şöyle devam etti:



"Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu heyecandan, bu ruhtan ilham alınarak kurulmuştur. 19 Mayıs, isminde rakam bulunan tek ilçemizdir. 19 Mayıs ruhu sadece bununla sınırlı kalmamış İlkadım ve Atakum Belediyemiz hep 19 Mayıs ruhuyla verilen isimlerdir. Onur Anıtı'mız Samsunspor'un sembolüdür. Samsun halkı Atatürk'e olan sevgisini, bağlılığını bugün de coşkuyla korumaktadır. Bundan dolayı kurumlarımız, hatta özel kurumlarımızda da bunu görebilirsiniz. Samsun bir Atatürk, Milli Mücadele şehri olduğunu göstermek istemiştir. Yerel yönetimler de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmaktadır."



Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıktığında, "Ben Samsun ve Samsunluları gördüğüm zaman onların gözlerindeki ifadeden bütün geleceğe dair fikirlerimin, tasavvurlarımın gerçekleşebileceğine kani oldum" dediğini aktaran Çağlayan, "Dolayısıyla Samsun'un Milli Mücadele'deki en önemli rolü, Anadolu merkezli milli bir mücadele fikrinin gerçekleştirilebileceğine dair Mustafa Kemal Paşa'yı ikna etmiş olması veya bu fikirlerin gerçekleşeceğini görmüş olmasıdır. 'Kurtaran şehir' ifadesi bu açıdan Samsun'un hak ettiği bir ifadedir." ifadelerini kullandı.



Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ise Samsun'un önemli markası olan Samsunpor'da görev yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Dünyada ve Türkiye'de kurucu liderinin armasını göğsünde taşıyan tek kulüp olduklarının altını çizen Bilen, "Bununla da gurur duyuyoruz. Ülkemizde Samsun'un yeri ayrı. Ata'mızın ilk adımını attığı, kurtuluş meşalesinin yakıldığı kentte olmak, bu kentin en önemli değeri markası Samsunpor'un bir üyesi olmak hepimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

