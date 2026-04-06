        Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu Samsun'da başlıyor

        Giriş: 06.04.2026 - 09:38 Güncelleme:
        SAMSUN-Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26), 8 Nisan Çarşamba günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl doğrudan üniversite kampüsü içinde gerçekleştirilecek fuar, "Gençliğin Üretim Çağı" (GÜÇ) temasıyla 100'den fazla kurum ve kuruluşu öğrencilerle bir araya getirecek.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenen organizasyona, Amasya, Çankırı Karatekin, Çorum Hitit, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri paydaş olarak destek veriyor.

        - Gençlere doğrudan iş ve staj imkanı

        OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) kurulacak fuarda, yaklaşık 45 kamu kurumu ve 50'den fazla özel sektör temsilcisi stant açacak.

        Gençler, iki gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında firma temsilcileriyle iş ve staj başvuruları için yüz yüze görüşme fırsatı yakalayacak. Ayrıca AKM'de Samsun'un ilçe belediyeleri yerel yönetim bazındaki kariyer fırsatlarını tanıtacak.

        OKAF'26'nın resmi açılış töreni ise 8 Nisan saat 10.00'da AKM'de protokol üyeleri ve paydaş rektörlerin katılımıyla başlayacak. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nahide Saygün Akkal sanat konuğu olarak yer alacak. Katılımcılar, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, girişimcilik panelleri ve kariyer söyleşileriyle iş dünyasına hazırlanırken, dış alanlarda teknoloji tırları ve simülasyon araçlarını deneyimleyebilecek.

        Ziyaretçilerin tramvay, otobüs ve özel araçlarla kolayca ulaşabileceği fuar, 9 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da AKM'de düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

