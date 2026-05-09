        Samsun'da Atakum sahilinde yosun tabakası oluştu

        Samsun'un Atakum ilçesinde kıyıya yakın bazı noktalar, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Yat Limanı'nda son günlerde gözlemlenen deniz yosunları limanda yeşil örtü oluşturdu.

        Artan hava sıcaklıkları ve durgun su nedeniyle deniz yüzeyi yosun tabakasıyla kaplanırken, liman içinde su sirkülasyonunun az olması nedeniyle yosunların görsel kirliliğin yanı sıra kokuya da neden olduğu bildirildi.

        Liman içindeki yosun tabakası dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

