Samsun'da bir kişi evde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde tek başına yaşayan 62 yaşındaki Nazım A. evinin banyosunda ölü bulundu. Hacınabi Mahallesi Hacı Kabaş Sokak'taki evinde ikamet eden Aksu'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Nazım A'yı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.