Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.





Gazipaşa Mahallesi Köprülü Sokak'ta F.A. (26) ve U.C. (27) ile A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tüfekle ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda saçmaların isabet ettiği F.A. ağır, U.C. ise hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, olayın ardından kaçan A.K. ve A.Ç.Ü'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



