Samsun'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır (31) ile iş yerinden arkadaşı H.Y. (22) arasında gündüz saatlerinde tartışma yaşandı.
Daha sonra iş yerinden ayrılan H.Y, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda Bakır'ı 10 yerinden bıçakla yaraladı.
Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlı H.Y. bir süre sonra Denizevleri Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.
