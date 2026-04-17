        Samsun'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Samsun'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Samsun'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır (31) ile iş yerinden arkadaşı H.Y. (22) arasında gündüz saatlerinde tartışma yaşandı.

        Daha sonra iş yerinden ayrılan H.Y, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda Bakır'ı 10 yerinden bıçakla yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan zanlı H.Y. bir süre sonra Denizevleri Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

