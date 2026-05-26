Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Araç ve ikametlerde yapılan aramada 2 bin 155 sentetik ecza hapı, 23 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre likit uyuşturucu, 1,67 gram kokain, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.



