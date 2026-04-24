Samsunspor Voleybol Akademi Vezirköprü'de öğrencilerle buluştu

Samsunspor Voleybol Akademi tarafından hayata geçirilen "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vezirköprü Arıca İlkokulu ziyaret edildi.



Proje kapsamında okula gelen akademi sporcuları, öğrencilerle bir araya gelerek giyecek yardımında bulundu.





Çocuklara ulaştırılan desteklerin ardından sporcular, öğrencilerle sohbet etti. Ardından sporcular ve öğrenciler birlikte vakit geçirdi. Oyunların oynandığı programda çocukların neşeli anları dikkat çekti.



Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ile Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus da katıldı.







