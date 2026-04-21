        Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde turu geçmek istiyor

        Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde turu geçmek istiyor

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, turu geçeceklerine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Çakır, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oynadıkları oyunla Samsunspor'un eski günlerine geri döndüğünü gösterdiklerini kaydetti.

        Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla her geçen hafta performanslarının yükseldiğine dikkati çeken Çakır, "İnşallah bu güzel futbolumuzu devam ettireceğiz. Çünkü önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Trabzonspor maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Stadyumun kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarımıza ve okullarımıza açtık. Taraftarlarımızın da bu maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Tribünlerde en az 25 bin seyirci olmasını bekliyoruz. Çünkü onların desteğine bu maçta çok ihtiyacımız olacak." dedi.

        Avrupa kupalarına katılmanın en kısa yolunun Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Çakır, "Bu yıl Avrupa'da taraftarlarımıza ve ülkemize heyecan yaşattık. Yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz, perşembe günü Trabzonspor karşısında turu geçeceğimize camia olarak canıgönülden inanıyoruz. İnşallah bu maçı geçtikten sonra Avrupa'ya gitmek için önümüzde 2 maç kalıyor." ifadesini kullandı.

        Çakır, Celil Yüksel'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını, Jaures Assoumou'nun ise sakatlığının sürdüğünü belirtti.

        Süper Lig'de 5'incilik iddialarının devam ettiğini işaret eden Çakır, "Bu yıl Süper Lig'e 5'incilik hedefi ile başladık ama biraz geriye düştük. Rakiplerimizle 6 puan var aramızda. İki rakibimizle de karşı karşıya geleceğiz. Onları yenersek puan farkını kapatmış olacağımızı düşünüyorum. Halen bir umut var 5'incilik için. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Karadeniz Bölge Finali Samsun'da y...
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Karadeniz Bölge Finali Samsun'da y...
        Çakır: "Trabzonspor'u elersek Avrupa'ya gitmek için 2 maçımız kalıyor" Sams...
        Çakır: "Trabzonspor'u elersek Avrupa'ya gitmek için 2 maçımız kalıyor" Sams...
        Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nden gururlandıran başarı
        Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nden gururlandıran başarı
        Türk dünyasının çocukları Samsun'u renklendirdi
        Türk dünyasının çocukları Samsun'u renklendirdi
        Samsun'da evinde 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap bulunan zanlı yakalandı
        Samsun'da evinde 5 bin 627 sentetik uyuşturucu hap bulunan zanlı yakalandı
        Bafra'da "çam kese böceği" tehlikesi
        Bafra'da "çam kese böceği" tehlikesi