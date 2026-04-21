Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde turu geçmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, turu geçeceklerine inandığını söyledi.



Çakır, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oynadıkları oyunla Samsunspor'un eski günlerine geri döndüğünü gösterdiklerini kaydetti.



Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla her geçen hafta performanslarının yükseldiğine dikkati çeken Çakır, "İnşallah bu güzel futbolumuzu devam ettireceğiz. Çünkü önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Trabzonspor maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Stadyumun kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarımıza ve okullarımıza açtık. Taraftarlarımızın da bu maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Tribünlerde en az 25 bin seyirci olmasını bekliyoruz. Çünkü onların desteğine bu maçta çok ihtiyacımız olacak." dedi.



Avrupa kupalarına katılmanın en kısa yolunun Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Çakır, "Bu yıl Avrupa'da taraftarlarımıza ve ülkemize heyecan yaşattık. Yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz, perşembe günü Trabzonspor karşısında turu geçeceğimize camia olarak canıgönülden inanıyoruz. İnşallah bu maçı geçtikten sonra Avrupa'ya gitmek için önümüzde 2 maç kalıyor." ifadesini kullandı.



Çakır, Celil Yüksel'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını, Jaures Assoumou'nun ise sakatlığının sürdüğünü belirtti.



Süper Lig'de 5'incilik iddialarının devam ettiğini işaret eden Çakır, "Bu yıl Süper Lig'e 5'incilik hedefi ile başladık ama biraz geriye düştük. Rakiplerimizle 6 puan var aramızda. İki rakibimizle de karşı karşıya geleceğiz. Onları yenersek puan farkını kapatmış olacağımızı düşünüyorum. Halen bir umut var 5'incilik için. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

