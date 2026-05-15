Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından, su altında kalan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        İlçede Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlara bağlı ekipler, iş makineleri, vidanjörler ve su tahliye pompalarıyla cadde ve sokaklarda biriken çamurla molozları temizliyor.

        Selden etkilenen iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında ve kot farkı nedeniyle suyun dolduğu aşağı seviyedeki alanlarda biriken suların tahliyesi de sürüyor.

        Ekipler, özellikle bodrumlarda kalan suyun boşaltılması ve çamur temizliği için yoğun çalışma yürütüyor.

        İlçede esnaf ve vatandaşlar da temizlik çalışmalarına destek verirken, çalışmaların tamamlandığı iş yerlerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Kaleye sürpriz iddia!
        Kaleye sürpriz iddia!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?

        Benzer Haberler

        Sağanak yağmur altında görev başında: Polis memurunun mücadelesi kamerada
        Sağanak yağmur altında görev başında: Polis memurunun mücadelesi kamerada
        Samsunspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek
        Samsunspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek
        Sahte e-devlet siteleriyle 1,5 milyarlık vurgun yapan 7 kişi adliyeye sevk...
        Sahte e-devlet siteleriyle 1,5 milyarlık vurgun yapan 7 kişi adliyeye sevk...
        Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede
        Samsun'daki rüşvet operasyonunda 4'ü doktor 8 kişi adliyeye sevk edildi
        Samsun'daki rüşvet operasyonunda 4'ü doktor 8 kişi adliyeye sevk edildi
        Yeni yüzyılın yeni hastalığı: "Parlayan nesneler sendromu" uyarısı
        Yeni yüzyılın yeni hastalığı: "Parlayan nesneler sendromu" uyarısı