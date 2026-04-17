Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını inceledi

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını inceledi

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını inceledi

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğini belirtti.

        Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını incelemede bulundu.

        Batı Çevre Yolu şantiyesinde görevlilerden bilgi alan Muş, gazetecilere, 16,3 kilometrelik Batı Çevre Yolu'nda 2 çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşak yapılacağını söyledi.

        Haziran ayından itibaren yol yapım çalışmalarının daha da hızlanacağını vurgulayan Muş, "Samsun'un gelişen bölgesinin trafiği artıyor. Bu yol, gelişen bölgenin trafiğini azaltacak. Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bir rahatlama olacak. İlerleyen zamanlarda Samsun'un Doğu Çevre Yolu da yapıldıktan sonra trafik tamamen rahatlamış olacak." dedi.

        Bölgede gelişen sanayi bulunduğunu, bu sanayinin getireceği trafik yükü olacağını anlatan Muş, "Bugün bu adımları atmazsak gelecek 5 yıl içinde çok daha fazla lojistik trafiği ile karşı karşıya kalırız. Bu yol bizi ciddi şekilde rahatlatacak." ifadesini kullandı.

        Muş, Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Yolun ilk etabını, yani yarısını 2027 yılının sonunda bitirip trafiğe açmayı planlıyoruz. Yol etrafında var olan yerleşim yerlerinin bağlantı yolları yapılacak. Zaten bu yol yapılırken Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da o bağlantı yollarının açılmasını sağlıyor. Tabii ki bu zahmetli bir iş. Yol üzerinde zemin çok yumuşak olduğu için çok ciddi imalat yapılıyor. İmalat zor olduğu için yol biraz yavaş ilerliyor. İnşallah 2027 yılının sonunda bu yolun bir kısmını kullanıyor olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti

