TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını inceledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğini belirtti.



Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Batı Çevre Yolu inşaatını incelemede bulundu.



Batı Çevre Yolu şantiyesinde görevlilerden bilgi alan Muş, gazetecilere, 16,3 kilometrelik Batı Çevre Yolu'nda 2 çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşak yapılacağını söyledi.



Haziran ayından itibaren yol yapım çalışmalarının daha da hızlanacağını vurgulayan Muş, "Samsun'un gelişen bölgesinin trafiği artıyor. Bu yol, gelişen bölgenin trafiğini azaltacak. Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bir rahatlama olacak. İlerleyen zamanlarda Samsun'un Doğu Çevre Yolu da yapıldıktan sonra trafik tamamen rahatlamış olacak." dedi.



Bölgede gelişen sanayi bulunduğunu, bu sanayinin getireceği trafik yükü olacağını anlatan Muş, "Bugün bu adımları atmazsak gelecek 5 yıl içinde çok daha fazla lojistik trafiği ile karşı karşıya kalırız. Bu yol bizi ciddi şekilde rahatlatacak." ifadesini kullandı.



Muş, Batı Çevre Yolu inşaatının 2029 yılında bitirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Yolun ilk etabını, yani yarısını 2027 yılının sonunda bitirip trafiğe açmayı planlıyoruz. Yol etrafında var olan yerleşim yerlerinin bağlantı yolları yapılacak. Zaten bu yol yapılırken Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da o bağlantı yollarının açılmasını sağlıyor. Tabii ki bu zahmetli bir iş. Yol üzerinde zemin çok yumuşak olduğu için çok ciddi imalat yapılıyor. İmalat zor olduğu için yol biraz yavaş ilerliyor. İnşallah 2027 yılının sonunda bu yolun bir kısmını kullanıyor olacağız."



