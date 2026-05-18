Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Terme Belediye Başkanı Kul, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

        Terme Belediye Başkanı Kul, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediye Başkanı Kul, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na (WUF13) katıldı.

        Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı ve Azerbaycan hükümeti ortaklığında düzenlenen forumda sürdürülebilir kentleşme, konut krizi, iklim direnci ve şehirlerin geleceği gibi konular ele alınıyor.

        Açılış töreninde konuşan Kul, yerel yönetimlerin yalnızca fiziki hizmet üreten yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal güveni inşa eden kurumlar olduğunu belirtti.

        Kul, dünyanın geleceğinin yalnızca başkentlerde değil mahallelerde de şekillendiğini vurgulayarak, insanı merkeze almayan hiçbir kalkınma modelinin kalıcı olmayacağını ifade etti.

        Forumdaki temaslarını değerlendiren Kul, Bakü'de ele alınan insan odaklı kalkınma yaklaşımlarının Terme'de hayata geçirilecek projelere rehberlik edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı

        Benzer Haberler

        Havza'daki selde belediye anonsuna uymadı 100 metre sürüklendi
        Havza'daki selde belediye anonsuna uymadı 100 metre sürüklendi
        Başkan Kul: "Bir şehrin gerçek gücü betonunda değil, birbirine güvenen insa...
        Başkan Kul: "Bir şehrin gerçek gücü betonunda değil, birbirine güvenen insa...
        Kepçenin altında kalmıştı, ölümünde 3 kişinin ihmali varmış
        Kepçenin altında kalmıştı, ölümünde 3 kişinin ihmali varmış
        GRAFİKLİ - Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
        GRAFİKLİ - Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
        İş makinesi operatörü Havza'daki selde 30 kişiyi kurtardı
        İş makinesi operatörü Havza'daki selde 30 kişiyi kurtardı
        Prof. Dr. Demir: Fındıkta sulama lüks değil, zorunlu bir ihtiyaçtır
        Prof. Dr. Demir: Fındıkta sulama lüks değil, zorunlu bir ihtiyaçtır