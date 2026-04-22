Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri Terme'de Çocuk Meclisi kuruldu

        Terme'de Çocuk Meclisi kuruldu

        Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kent Konseyi öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Meclisi kuruldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Terme'de Çocuk Meclisi kuruldu

        Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kent Konseyi öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Meclisi kuruldu.

        Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kuruluş ve rozet takdim töreninde, 50 öğrenciye üyelik rozetleri verilerek Çocuk Meclisi'nin resmi görev süreci başlatıldı.

        Programa, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, konsey üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ile öğrenciler katıldı.

        Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, törende yaptığı konuşmada, çocukların demokratik katılım bilinci kazanması ve şehir yönetiminde söz sahibi olmalarının amaçlandığını belirtti.

        Çocuk Meclisi Başkanı Gamze Acar da çocukların yalnızca geleceğin değil bugünün de paydaşları olduğunu ifade ederek, meclis üyelerinin kent yaşamına ilişkin görüşlerini doğrudan dile getirebileceğini ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alacağını kaydetti.

        Acar, "Terme'de çocukların sesini duyurabileceği, projeler üretebileceği bir Çocuk Meclisi’nin kuruluşuna öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın öz güven kazanmaları ve yaşadıkları şehre aidiyet hissetmeleri hedefiyle kurulan Çocuk Meclisi'miz sayesinde, Terme'de çocuk odaklı projelerin artmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızla birlikte ilçemize çocuk gözüyle bakarak yeni fikirler geliştireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal: "Avrupa Türklerle iyi geçinmek zorund...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal: "Avrupa Türklerle iyi geçinmek zorund...
        Terme'de çocuklar yönetimi katılıyor
        Terme'de çocuklar yönetimi katılıyor
        Bafra Belediyesi Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na üye oldu
        Bafra Belediyesi Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na üye oldu
        Samsun'da 18 bin 452 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 18 bin 452 uyuşturucu hap ele geçirildi
        OMÜ ile Özbekistan'daki üniversite arasında akademik iş birliği
        OMÜ ile Özbekistan'daki üniversite arasında akademik iş birliği
        Samsun'da 1 milyondan fazla makaron ele geçirildi
        Samsun'da 1 milyondan fazla makaron ele geçirildi