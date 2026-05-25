Terme'de düzenlenecek yaz festivali için hazırlıklar sürüyor

Terme Belediyesi tarafından düzenlenecek Terme Yaz Festivali'nin 5 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.



Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı yazılı açıklamada, festival için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.



Vatandaşlara unutulmaz bir yaz yaşatmak istediklerini aktaran Kul, "Bu yaz Terme’miz konserleriyle, spor etkinlikleriyle, kültürüyle ve sosyal hayatıyla Karadeniz’in en canlı şehirlerinden biri olacak. Amacımız insanlarımızın birlikte güldüğü, birlikte eğlendiği ve güzel hatıralar biriktirdiği bir yaz yaşatmak. Konserlerden spor müsabakalarına, çocuk şenliklerinden geleneksel yarışlarımıza kadar dolu dolu bir takvim oluşturduk. Bu sene daha canlı bir şekilde kutlayalım istiyoruz." ifadesini kullandı.





Festival kapsamında konserler, sinema ve tiyatro gösterileri ile çeşitli yarışmalar düzenleneceği aktaran Kul, tüm vatandaşları festivale davet etti.



