Vezirköprü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Samsun'un Vezirköprü İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 106. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.



Vezirköprü Gençlik ve Spor Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen törende saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajı okundu.





İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören, Yatılı Bölge Ortaokulu Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan drama gösterisi, şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri ve jimnastik gösterileri ile devam etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 106. yıl dönümü konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de protokol üyeleri tarafından verildi.



Törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

