        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Çekyalı öğrenciler, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

        Çekya'dan Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler, Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Onikişubat Yunus Emre Ortaokulu, Erasmus Programı kapsamında Çekya'dan öğretmenleriyle gelen öğrencileri Türkiye'de ağırladı.

        Konuk öğrenciler, ilk olarak Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

        Ardından Şanlıurfa'ya geçen öğrenciler, tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

        Kente özgü yöresel lezzetlerden ciğerin tadına bakan öğrenciler, daha sonra Gaziantep'e geçerek Zeugma Mozaik Müzesi ile tarihi çarşılarda incelemelerde bulundu.

        Ziyarete ilişkin bilgi veren İngilizce öğretmeni Sadık Koska, Erasmus programlarının öğrenciler için önemli bir kültür köprüsü oluşturduğunu belirtti.

        Koska, "Bu program sayesinde öğrenciler yalnızca eğitimsel bilgi edinmiyor, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma, dostluklar kurma ve dünyaya daha geniş bir pencereden bakma fırsatı buluyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini Çekyalı misafirlerimize tanıtmak bizim için büyük mutluluk oldu. Bu tür uluslararası projeler, okulumuzun vizyonunu güçlendirirken öğrencilerimizin de ufkunu genişletiyor. Katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çekyalı öğrenciler de Türkiye'de ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

