DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli'den okul saldırılarına ilişkin açıklama
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.
Temelli, beraberindeki partililerle Siverek'te saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.
Siverek'teki saldırıda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Temelli, şöyle konuştu:
"Büyük bir dayanışmayı dün olduğu gibi bugün de yarın da göstereceğiz. Buna mecburuz. Bu toplumdan şiddetin köklerinin sökülüp atılması için bunu yapmak zorundayız. Hep birlikte bunu başarmak için buradayız. Bütün gücümüzle bunun için mücadele ediyoruz."
