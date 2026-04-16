        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli'den okul saldırılarına ilişkin açıklama

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Temelli, beraberindeki partililerle Siverek'te saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Siverek'teki saldırıda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Temelli, şöyle konuştu:

        "Büyük bir dayanışmayı dün olduğu gibi bugün de yarın da göstereceğiz. Buna mecburuz. Bu toplumdan şiddetin köklerinin sökülüp atılması için bunu yapmak zorundayız. Hep birlikte bunu başarmak için buradayız. Bütün gücümüzle bunun için mücadele ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

