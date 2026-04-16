        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi

        Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

        Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

