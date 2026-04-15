Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Zozan Altunsuyu yönetimindeki 41 SE 202 plakalı otomobil, Karacadağ-Siverek kara yolu kırsal Çağa Mahallesi yakınlarında yolun dışındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.