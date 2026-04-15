Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın ve sendika üyeleri, Siverek'teki okula saldırıyı kınadı

        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün okula silahla giren eski öğrencinin ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün okula silahla giren eski öğrencinin ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

        Ali Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Kanlıkuyu Meydanı'nda toplandı.

        Buradan Hürriyet Caddesi'ne geçen grup, saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kadar yürüdü.

        Okul önünde basın açıklaması yapan Yalçın, ABD'de sıkça görülen silahlı okul baskınlarına benzer bir olayın Türkiye'de yaşanmasının görev başındaki eğitim çalışanlarının can güvenliği endişesini daha da artırdığını belirtti.

        Yalçın, Türkiye genelinde bir gün iş bırakarak tepkilerini ortaya koyduklarını dile getirerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.

        Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, dijital mecralar üzerinden yapılan istismar, tehdit ve akran zorbalığına karşı ebeveynlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi.

        Yalçın, okullarda mevcut güvenlik uygulamalarının yetersiz kaldığını, okul polisi uygulamasının nitelikli şekilde hayata geçirilmesi, güvenlik konusunda caydırıcı, kararlı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
