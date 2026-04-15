        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 15.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 68 sayfa araç mukavele defteri, 2 vekaletname, 3 araç satış sözleşmesi, 2 cep telefonu, 2 sim kart ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

