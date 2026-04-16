        Şanlıurfa'da okulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

        Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle yürütülen çalışmaların bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır. Başlatılan idari soruşturma kapsamında görevlendirilen bakanlık müfettişleri çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezinde bulunan hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 9 kişiden 8'inin sağlık durumları iyidir. Bir öğrencimizin ise hayati tehlikesi bulunmakla birlikte sürekli iyileşme göstermektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

