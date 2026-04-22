Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda belirlenen 3 adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 36 cep telefonu, 22 banka ve kredi kartı, 41 sim kart, 6 CD, 6 bilgisayar, 5 flaş bellek, ses kayıt cihazı, 150 bin lira, tabanca, şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Gülpınar Suruçlu muhtarların taleplerini dinledi
        Gülpınar Suruçlu muhtarların taleplerini dinledi
        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da öğrencilere moral kebabı Okul saldırılarının ardından kebap ik...
        Şanlıurfa'da öğrencilere moral kebabı Okul saldırılarının ardından kebap ik...
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı