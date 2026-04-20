Şanlıurfa'da 10 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıldır aranan şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Akçakale ve Harran İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince yapılan çalışma sonucu kasten öldürme suçundan 10 yıldır aranan şüpheli H.B. Akçakale'de saklandığı adreste yakalandı.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

