Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş Koşusu düzenlendi

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11 Nisan Kurtuluş Koşusu, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda atletler, çeşitli yaş kategorilerinde mücadele etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş'un da katıldığı koşuya kimi vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle kimileri de çocuklarıyla katıldı.

        Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında başlayan yarış, kurtuluş gününe atfen 11 kilometrelik mesafedeki Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde sona erdi.

        Yarışmada, erkeklerde birinci Azat Demirtaş, ikinci Barış Demirtaş, üçüncü ise İbrahim Baran oldu. Kadınlarda ise Fatma Arık birinci, İnci Kalkan ikinci, Zeliha Gümüş üçüncü sırada yer aldı.

        Yarışmada dereceye girenlere madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

