Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Yardımcı Mahallesi'ndeki evinde banyodaki elektrik prizinden akıma kapılan İbrahim Kaya (22) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

