Şanlıurfa'da 6 bin 879 sahte şampuan ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.04.2026 - 13:32 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan kontrollerde, 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri