Şanlıurfa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan teknik çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
