        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda belirlenen 3 adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 36 cep telefonu, 22 banka ve kredi kartı, 41 sim kart, 6 CD, 6 bilgisayar, 5 flaş bellek, ses kayıt cihazı, 150 bin TL, tabanca, şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa badem üretiminde Adıyaman ile yarışıyor Şanlıurfa badem üretimind...
        Siverekli sporcu Muay-Thai Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu
        Tuncay Sonel'in ismi caddelerden kaldırıldı Tuncay Sonel yerine Şehit Öğret...
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Tuncay Sonel'in adının verildiği cadde tabelası söküldü
