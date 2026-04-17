Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 17.04.2026 - 11:58 Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, bir araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri