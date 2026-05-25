        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da kaybolan kurbanlık 2 tosunu jandarma buldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kurbanlık 2 tosun, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 22:47 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırsal Şeyh Çoban Mahallesi civarında büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla doğaya bırakan besici Yusuf Tek, bir süre sonra 2 kurbanlık tosunun gözden kaybolduğunu fark etti.

        Köylülerin yardımıyla çevrede arama yapan Tek, hayvanları bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

        Hayvanların kaybolduğu bölgede arama yapan ekipler, kayıp tosunları 5 kilometre uzaklıkta arazide buldu.

        Hayvanlarının bulunmasına sevinen Tek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

