Şanlıurfa'da valiz içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde valiz içerisine gizlenmiş 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekiplerce durumundan şüphe edilen bir kişinin valizinde yapılan aramada, 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, ekiplerce valizin gizli bölmelerinde eroinin ele geçirilmesi yer alıyor.

