        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da valiz içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde valiz içerisine gizlenmiş 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Ekiplerce durumundan şüphe edilen bir kişinin valizinde yapılan aramada, 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, ekiplerce valizin gizli bölmelerinde eroinin ele geçirilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Zorbalığı yargıya taşıyor

        EGM'den Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı Emniyet Genel Müdürlüğü op...
        Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesine şafak operasyonu: 47 gözaltı Eski belediye başkanı ve...
        Akçakale'de mayına basan kadın ağır yaralandı
        Yasaklı bölgede hayvan otlatırken mayına basıp ağır yaralandı
        Gülpınar'dan zabıtaya net mesaj: "Disiplin olmadan başarı olmaz"