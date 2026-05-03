Siirt'te bariyere çarpan beton mikseri sürücüsü ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde beton mikserinin bariyerle çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yusuf A.'nın idaresindeki 06 DZP 950 plakalı beton mikseri, ilçe girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

