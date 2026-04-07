        Siirt'te bir araçta 8 papağan ele geçirildi

        Siirt'te kaçakçılık operasyonunda bir araçta 8 jako türü papağan ele geçirildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 15:46 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Sağırsu yol kontrol noktasında Şırnak istikametinden gelen bir araçta yapılan aramada, yolcu B.Ç'ye ait kafeslerde Afrika kökenli olduğu değerlendirilen 8 jako türü papağan ele geçirildi.

        Papağanlar Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        Otobüs şoförü güzergahı değiştirdi, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü güzergahı değiştirdi, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi; o anlar k...
        Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi; o anlar k...
        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye...
        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye...
        Siirt'te "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması yapılacak
        Siirt'te "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması yapılacak
        İhbar üzerine gittiler, sürprizle karşılaştılar
        İhbar üzerine gittiler, sürprizle karşılaştılar
        Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu