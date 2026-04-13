Siirt'te kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Siirt'te kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Merkeze bağlı Deyr mevkisinde at üstünde giden Abdullah K, dengesini kaybedip kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Abdullah K, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.