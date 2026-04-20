Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Siirt'te okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantıda, okulların iç ve dış güvenliği kapsamlı şekilde ele alındı.

        Okullara giriş ve çıkış düzeni, okul çevresi denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları, trafik tedbirleri ve servis araçlarının denetiminin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi, öğrencilerin gelişim süreçlerinde oluşabilecek risklerin zamanında tespiti ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması konuları görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasının devletin en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

        Hedeflerinin velilerin çocuklarını okula gönderirken endişe duymadığı bir ortamı sağlamak olduğunu aktaran Kızılkaya, çocuklar için güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

        Kızılkaya, "Güvenli Çevre, Huzurlu Eğitim" anlayışı doğrultusunda okul ve çevrelerinde alınan tedbirlerin daha da güçlendirildiğini belirtti.

        Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kaymakamlar, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, ilçe milli eğitim müdürleri ile ilgili kurum ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
