Türk Kızılay Siirt Şubesinden ihtiyacı olan ailelere giyim yardımı

Türk Kızılay Siirt Şubesince ihtiyacı olan ailelere bayramlık giysi yardımı yapıldı.



Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay aracılığıyla ailelere bayram yardımlarının devam ettiğini belirtti.​​​​​​​



Kentte ihtiyaç sahibi 816 aileye giyim yardımı yapıldığını ifade eden Altunç, şunları kaydetti:





"Bayram gününü kadar önceden tespit edilen ailelere yönelik yardımlar devam ediyor. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı destekle ailelerimizin bayram sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

