Boyabat'ta çiftçiler tarımsal sigortalar hakkında bilgilendirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak tarafından çiftçilere bilgilendirmede bulunuldu.



Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, tarımsal alanda verilen desteklerin her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.



Günümüzde tarımsal sigortaların yapılmasının ürünün geleceği açısından önem arz ettiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bir sorunla karşılaştığımızda zamanında iletişime geçip karar vermek gerekiyor. Yıllardır kırsalda çalışıyoruz, tarıma destekleri yeterli görmeyenler olabilir ancak her geçen gün bu destekler artıyor. Bugün Boyabat'ta Ilıksu Barajı'nı bitirmeye çalışıyoruz. Maliyeti çok yüksek, yaptığımız yatırım bölgeye fayda sağlayacak. Bu şunu gösteriyor, devletimiz yatırımını vatandaşları için seferber etmiş durumdadır."

