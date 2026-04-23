Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri Sinop'ta ziyarete açıldı
Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri TCSG-Dost ve TCG Kilimli, halkın ziyaretine açıldı.
Sinop Limanı'nda bulunan iskeleye demirleyen TCSG-Dost ve TCG Kilimli gemileri vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
Burada Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel tarafından, vatandaşlara gemiler hakkında bilgi verildi.
Gemilerin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
