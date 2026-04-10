        Sinop'ta İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi

        Sinop'ta, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Sinop İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fatih Özcan, tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçtiklerini söyledi.

        İnsanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

        "Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla başımızla, elimizle aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. Açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir."

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

