Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. S.T. idaresindeki 67 AFR 752 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Tekkeköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

