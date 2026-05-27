        Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla asker ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:24
        Vali Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı, dua etti ve askerlerle bayramlaştı.

        Burada konuşan Ekici, güçlü bir orduya sahip olduklarını ve bununla gururlandıklarını söyledi.

        "Güçlü ordu, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Şırnak modelini de birlikte inşa ediyoruz. Huzur ve güven içerisinde Şırnak'ta bugün hep birlikte bayramı idrak ediyoruz." ifadelerini kullanan Ekici, geçmişte Şırnak'ta yaşanan karanlık dönemin ardından bugün aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa ettiklerini belirtti.

        Ekici, şunları kaydetti:

        "Anadolu medeniyetini, Anadolu'daki Türkistan medeniyetini, İslam medeniyetini hep birlikte inşa edip Türkiye Yüzyılı'nı birlikte oluşturacağız. Komşu ülkelerdeki kardeşlerimize de yine barışı ve istikrarı götürmeye devam edeceğiz. Gelişen Şırnak'la birlikte, birlik ve beraberliğimize onur duymaya, gurur duymaya devam edeceğiz. Bütün görevi başındaki kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Biz çalışacağız, milletimiz övünecek, gurur duyacak. Daha mutlu daha huzurlu günler yaşayacak."

        Daha sonra Ekici, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Uludere kara yolundaki güvenlik noktasını ziyaret ederek, jandarma, polis ve araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı, yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

        112 Acil Sağlık Merkezi, AFAD ve Şırnak Devlet Hastanesine ziyarette bulunarak, personel ve hastaların bayramını kutlayan Ekici, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Vali Ekici'ye ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

