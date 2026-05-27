HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Demir, İdil'de ziyaretlerde bulundu
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ın İdil ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Demir, partisinin ilçe başkanı Asım Özalp ve partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Esnafla sohbet eden Demir, sorun ve talepleri dinledi.
Daha sonra İdil Devlet Hastanesi'ne geçen Demir, burada hastane yönetimiyle görüştü, yatan hastaları ziyaret etti.
Ardından partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Demir, burada, ilçede küçük sanayi sitesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, ilçenin altyapı ve üstyapısıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.
