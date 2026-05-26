        Şırnak Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

        Şırnak Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Ekici, mesajında, bayramların, yardımlaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlar olduğunu belirtti.


        Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, büyükleri ziyaret etmenin, çocukları sevindirmenin ve birlik ruhunu daha da kuvvetlendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Ekici, bu günlerin birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine, gönüller arasında muhabbet ve kardeşlik köprüleri kurulmasına vesile olmasını temenni etti.

        Ekici, şunları kaydetti:

        "Özellikle çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayram sevincini hep birlikte paylaşabilmeyi en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyorum. Kurban Bayramı süresince yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyor, bayramın sevdiklerimizle sağlık, mutluluk ve güven içerisinde geçirilmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ilimize, ülkemize ve insanlığa barış, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

