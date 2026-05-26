        Şırnak'ta motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Ofis Mahallesi 26. Cadde kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen E.A'ya motosiklet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından motosikletiyle kaçan A.K, polis ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

