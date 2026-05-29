Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Eğriçimen Yaylası baharda sarı papatyalarla renklendi

        Eğriçimen Yaylası baharda sarı papatyalarla renklendi

        SERHAT ZAFER/MUZAFFER AKYÜZ - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken Eğriçimen Yaylası, sarı papatyalarla renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğriçimen Yaylası baharda sarı papatyalarla renklendi

        SERHAT ZAFER/MUZAFFER AKYÜZ - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken Eğriçimen Yaylası, sarı papatyalarla renklendi.

        İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve çam ormanlarıyla kaplı yayla, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

        Şaşalağan Boğazı ile Yedigözler'den çıkan su kaynaklarının birleşerek oluşturduğu derenin, etrafındaki çayırlarda kıvrılarak akmasından ismini alan Eğriçimen Yaylası, yaz aylarında ilçe sakinleri kadar şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor.

        Doğa tutkunlarının cazibe merkezi yaylada, tahtadan yapılmış yayla evleri de bulunuyor.

        Yeşilin tüm tonlarını içinde bulunduran ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen yayla, sarı papatyaların açmasıyla renklendi.

        Eğriçimen Yaylası, buz gibi suyu, bol oksijenli havasıyla yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Sıcak yaz aylarında serin havasıyla tercih edilen bölge, diğer mevsimlerde de günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Otel, lokanta, çay evi ve piknik alanlarıyla günübirlik ziyaretçilere hizmet verilen bin 800 metre rakımlı yaylaya gelenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşların da hayvancılık yaparak geçimini sağladığı yayladaki bahar güzelliği dronla görüntülendi.

        Suşehri ilçesinden yaylayı ziyarete gelen Mustafa Demirci, AA muhabirine, Eğriçimen Yaylası'nın bahar ayında farklı renkleri barındırdığını söyledi.

        Her bahar mevsiminde yaylayı ziyaret ettiğini belirten Demirci, "Bahar ayında yaylaya gelmek kaçınılmaz oluyor. Çiçekler açıyor, doğal güzellikler harika. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

        - "Her mevsim farklı bir güzellik oluyor"

        Yaz dönemlerini yaylada geçiren 17 yaşındaki Gürkan Yıldırım ise bölgenin doğal bir güzellik olduğunu dile getirdi.

        Yaylayı çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Kışın kar yağışında gelinlik gibi çok güzel oluyor. Her mevsim farklı bir güzellik oluyor. Yazın orman nedeniyle yayla serin oluyor. İlkbaharda ise her yer çiçek, sular coşmuş durumda." diye konuştu.

        Mert Zafer de anneanne ve dedesinin yaz dönemlerinde yaylada yaşaması nedeniyle tatilini burada geçirmeyi tercih ettiğini ifade etti.

        Yaylanın doğal ortamıyla ünlü olduğunu vurgulayan Zafer, "Yeşilliği çok seviyorum, yaylanın ortadan geçen deresi de meşhur. Eğriçimen, doğal güzelliğiyle Türkiye'deki ünlü yaylalar arasında yer alıyor. Yaz aylarında yaylaya ziyaretçi sayısı artıyor. Karadeniz'e yakın olmasından dolayı yeşilliği ve havasıyla gerçekten yayla havasını veriyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler

        Benzer Haberler

        Köylülerden örnek davranış: 600 fidan toprakla buluştu
        Köylülerden örnek davranış: 600 fidan toprakla buluştu
        İç Anadolu'nun en yüksek cam terası dizleri titretiyor
        İç Anadolu'nun en yüksek cam terası dizleri titretiyor
        Ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü
        Ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Ticari araç koyun sürüsüne daldı: Çoban öldü, 9 koyun telef oldu
        Ticari araç koyun sürüsüne daldı: Çoban öldü, 9 koyun telef oldu
        MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey, yaşlıları ve hastaları ziyaret etti
        MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey, yaşlıları ve hastaları ziyaret etti