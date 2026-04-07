Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Hafik'te geçen yıllarda kuruyan Çekmegöl yeniden suyla doldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde geçen yıllarda tamamen kuruyan Çekmegöl, etkili olan yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla yeniden eski görünümüne kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuraklık nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünen Çekmegöl, bahar mevsiminde su seviyesinin yükselmesiyle yeniden eski görünümünü aldı.

        Turna, sakarmeke ve ördek gibi göçmen kuşlar tekrar bölgede görülmeye başladı. Kuşların su üzerindeki hareketleri dronla görüntülendi.

        Gölün suyla dolmasıyla çevredeki tarım arazilerinde çamurla mücadele eden çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Yoğun yağışlar nedeniyle tarlaların balçık kıvamına gelmesi, modern tarım araçlarının kullanımını imkansız hale getirdi. Çiftçiler, traktörlerin giremediği çamurlu tarlalarda gübreleme işlemini geleneksel yöntemlerle yapmak zorunda kaldı.

        Bölgede üretim yapan bir çiftçinin gübre çuvallarını sırtında taşıyarak balçığa dönüşen tarlada yalın ayak ilerlediği anlar dronla kaydedildi.

        Kızılırmak havzasında yeşeren ekili alanlar ile Yarhisar, Dışkapı, Durulmuş ve Tavşanlı arazilerinde kar sularının oluşturduğu göleti andıran su birikintileri, güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

