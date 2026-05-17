Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Deveci güven tazeledi

        Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Deveci güven tazeledi

        Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına Fatih Deveci yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Deveci güven tazeledi

        Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına Fatih Deveci yeniden seçildi.

        Deveci, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendilerine yeniden güven duyan tüm üyelere teşekkür ederek, şehit aileleri ve gaziler için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

        Genel kurulun hayırlı olmasını temenni eden Deveci, "Bizlere yeniden bu kutsal emaneti layık gören aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Göreve geldikleri günden itibaren sosyal, kültürel ve dayanışma alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Deveci, "Amacımız şehitlik ve gazilik makamının onurunu en güçlü şekilde yaşatmak, ailelerimizin her daim yanında olmaktır." ifadesini kullandı.

        Deveci, yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ı besleyen Yıldız Irmağı coştu
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ı besleyen Yıldız Irmağı coştu
        Tarihi Gürün Ulu Cami yıl sonunda ibadete açılacak Depremde hasar gören Gür...
        Tarihi Gürün Ulu Cami yıl sonunda ibadete açılacak Depremde hasar gören Gür...
        Kazanın şokuyla kendini Kelkit Çayı'na attı, AFAD ekiplerinin arama çalışma...
        Kazanın şokuyla kendini Kelkit Çayı'na attı, AFAD ekiplerinin arama çalışma...
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Taraftarları taşıyan yolcu midibüsü devrildi: 25 yaralı
        Taraftarları taşıyan yolcu midibüsü devrildi: 25 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta taraftarları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 k...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta taraftarları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 k...