Sivas'ta Kızılırmak taştı Canova köyü kısmen su altında kaldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ta meydana gelen taşkın nedeniyle Canova köyü kısmen su altında kaldı.



Karların erimesi ve bahar yağışları, Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde taşkınlara neden oldu.



Canova köyünün Kızılırmak'a yakın bölümlerinde bazı yollar, tarım arazileri, evler, ahırlar, samanlıklar ve odunluklar kısmen su altında kaldı.



Köy muhtarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından Devlet Su İşleri ekipleri, köyde çalışma başlattı.



Köye giriş ve çıkışlar ise traktörlerle yapılabiliyor.



Taşkının İmranlı ilçesinde bulunan Karacalar Barajı'nın doluluk oranının artmasının ardından baraj kapaklarının açılmasından kaynaklandığı belirtildi.



Hafta sonu tatili için köyüne geldiğini anlatan Hasan Bozkurt, "Dün su yoktu, bugün ırmak taşmış. Şu anda gitmeye çalışıyoruz ama su olduğu için zorlanacağız herhalde. Başka alternatifler bakıyoruz, gidebilirsek gideceğiz." dedi.

